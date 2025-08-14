Лидеры Европейского союза (ЕС) усиливают давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, стремясь добиться их отстранения от власти.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«Сегодня становится очевидным, что в Центральной Европе предпринимаются все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств Словакии, Венгрии и Сербии», — написал глава МИД после консультаций по телефону со словацким и сербским коллегами Юраем Бланаром и Марко Джуричем.

Сийарто призвал собеседников «еще активнее отстаивать свой суверенитет и мир».

По его словам, Брюссель утратил свое влияние на мировой арене, что подтверждается неучастием Европы в переговорах на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

До этого Сийярто сообщил о планах ЕС помешать встрече российского и американского лидеров.