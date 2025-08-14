В Раде рассказали, что ждет Зеленского после встречи Путина и Трампа

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что 15 августа «вне зависимости от итогов саммита глав РФ и США для Украины и Зеленского наступит новая реальность».

«Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир. Мы должны им воспользоваться — во имя выживания страны и будущих поколений», — написал Дубинский.

Говоря о Зеленском и «его клике из "партии войны"», депутат подчеркнул, что они «должны быть политически уничтожены».