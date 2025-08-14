Трамп поддержал иск своей жены против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп поддержал иск своей жены Мелании в отношении сына бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Мелания Трамп подала иск в отношении Хантера Байдена — по ее словам, он клеветал на семью Трампа на фоне дела финансиста Джеффри Эпштейна. В качестве компенсации она потребовала 1 миллиард долларов.

Как заявил Трамп, он поддерживает свою жену в этом решении.

«Я думаю, что нужно идти вперед», — заявил президент США.

Ранее СМИ сообщили, что Мелания повлияла на отношение Трампа к Путину.