Трамп сравнил с шахматной партией встречу с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп сравнил с шахматной партией встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

«Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече», — цитирует его ТАСС.

Встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон.

В Кремле отметили, что подписания документов по итогам саммита на Аляске не ожидается.