Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность успеха предстоящей встречи с лидером России Владимиром Путины на Аляске в 75%. Об этом сообщает ТАСС.

Трампа попросили оценить шансы того, что переговоры с Путиным разочаруют его. Президент США заявил, что вероятность такого сценария составляет 25%.

«Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече. Но есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха», — добавил он.

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет 15 августа. Ее начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Главы РФ и США встретятся на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже.