Читатели французской газеты Le Figaro призвали Владимира Зеленского пойти на уступки для разрешения конфликта на Украине в преддверии саммита глав России и США на Аляске. Их комментарии приводит РИА Новости.

В Le Figaro указали, что новые успехи Вооруженных сил России перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увеличивают шансы на крупный прорыв в пользу Москвы.

«Вот и отлично, пора заканчивать эту бессмысленную бойню», — написал один из читателей газеты.

Другой пользователь отметил, что в настоящее время «именно Европа во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном толкает Украину к войне под лозунгом, что она не проиграет».

«Если бы не европейские поджигатели войны, Киев уже давно сел бы за стол переговоров и окончательно отказался от вступления в ЕС и НАТО», — добавил он.

Еще один читатель уверен, что Украина «не выиграет этот конфликт», поэтому Зеленскому «пора пойти на уступки, чтобы перестать отправлять на смерть свою молодежь».

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет 15 августа. Ее начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени).