Трамп рассказал о последствиях провала саммита на Аляске

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции в случае провала его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет РИА Новости.

«Последствия будут очень серьезными», — отметил Трамп.

При этом американский лидер оценил в 25% вероятность неудачного исхода будущего саммита.

Переговоры между Трампом и Путиным пройдут 15 августа на Аляске. Встреча, запланированная на 22:30 по московскому времени, начнется с беседы в формате тет-а-тет, при участии только лидеров и переводчиков.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио пообещал, что Вашингтон предпримет все возможные усилия для достижения мира на территории Украины.