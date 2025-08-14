Трамп ответил на вопрос о проведении совместной пресс-конференции с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что проведет совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным после завершения переговоров на Аляске. Глава государства прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции Fox News Radio.

Он отметил, что собирается провести пресс-конференцию по итогам встречи. При этом американский лидер не знает, присоединится ли к нему президент РФ.

«Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную, а потом отдельно. Что-то в этом роде», — сказал хозяин Белого дома.

Новость дополняется.