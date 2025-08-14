В США заявили, что Израиль ведет переговоры о переселении жителей Газы

Израиль ведет переговоры с властями пяти стран о возможном переселении в них жителей сектора Газа в обмен на существенную компенсацию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

© Global look

«В переговорах участвуют Южный Судан, [непризнанная Республика] Сомалиленд, Эфиопия, Ливия и Индонезия», — заявил собеседник телеканала.

Израильский чиновник отметил, что в обмен на принятие части более чем двухмиллионного населения Газы указанные страны стремятся получить «существенную финансовую и международную компенсацию».

По информации CNN, в настоящее время неясно, на какой стадии находятся эти переговоры и приведут ли они к какому-либо результату.

До этого газета Financial Times писала, что сотрудники консалтинговой компании Boston Consulting Group разработали модель переселения палестинцев из сектора Газа в Сомали и Сомалиленд. Издание сообщило, что потенциальные направления для переселения разработаны по заказу израильских бизнесменов. В документе упоминаются Сомали и непризнанный международным сообществом Сомалиленд, а также ОАЭ, Египет и Иордания.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. Американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест.