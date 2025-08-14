Вашингтон рассекретил копии писем работавших при 44-ом президенте США Бараке Обаме глав американских разведывательных ведомств, которые подтверждают заведомо ложный характер информации о вмешательстве России в президентские выборы в стране в 2016 году. Документы опубликовала директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, передает ТАСС.

Она отметила, что рассекреченные письма были отправлены 22 декабря 2016 года по указу Обамы, а опубликованы в январе 2017 года.

«Они показывают, что действующий на тот момент директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о вмешательстве России в выборы в США», — указала Габбард.

По ее словам, Клэппер призывал в письме, адресованном директору ЦРУ Джону Бреннану, руководителю ФБР Джеймсу Коми и главе Агентства нацбезопасности Майклу Роджерсу, «пойти на компромисс с общепринятыми методами работы» разведведомств и как можно скорее завершить расследование, посвященное РФ. Габбард считает, что фабрикация данных «была сделана, чтобы лишить Трампа, который одержал победу на выборах в 2016 году, власти».

Она подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов разведка США единодушно утверждала, что Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы, но в декабре 2016 года резко изменила свои оценки. Кроме того ключевой вывод о том, что РФ не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен, заключила Габбард.