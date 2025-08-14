Полиция Анкориджа убирает бездомных с улиц перед саммитом Путина и Трампа

Власти Анкориджа начали приводить в порядок город, убирая бездомных людей, в связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в Telegram-канале RT со ссылкой на сотрудницу туриндустрии Аляски Ирину.

— В Даунтауне сейчас очень внимательно следят, чтобы никто не лежал на тротуарах и их не было видно. Город не украшен, российской символики я не вижу. Из движений в городе заметно много людей с чемоданами. Возможно, это представители делегаций и те, кто будет освещать саммит, — передает слова сотрудницы RT.

Также Ирина отметила, что дорожные службы активно занимаются благоустройством дорог и уборкой улиц.

Руководитель Центрального исполкома «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов сообщил, что Аляска выбрана в качестве места встречи из-за своей социальной и географической изоляции от материковой Америки. Он также отметил, что безопасность обеспечивается принимающей стороной и ФСО России, которая проверяет объекты, маршруты и места проживания. Американские службы контролируют внешний периметр.