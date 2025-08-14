Турция может стать страной, которая может принять трехсторонний саммит президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, в ходе телефонного разговора Турция упоминалась как одно из мест возможного трехстороннего саммита между Трампом, Путиным и Зеленским, если встреча действительно состоится», — говорится в сообщении издания.

14 августа британский телеканал Sky News сообщал, что Европейские политики начали «активно» искать место для потенциальной встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Отмечалось, что саммит трех лидеров будет зависеть от того, как пройдет пятничная встреча на Аляске, но «союзники сходятся во мнении, что местом ее проведения должна быть Европа».

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.