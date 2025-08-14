Онлайн-встреча с главами европейских стран по украинскому кризису, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, — скорее «конференция по продлению конфликта», считает лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Онлайн-саммит был, скорее, конференцией по продлению войны, чем поиском компромисса. Он внёс нулевой вклад в повышение готовности к переговорам с обеих сторон», — цитирует её газета Augsburger Allgemeine.

Вагенкнехт также добавила, что приглашать Зеленского на переговоры в Берлин было «ошибкой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча глав ЕС напомнила стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?».