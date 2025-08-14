Пока вы не уснули: «тайные переговоры» России и Украины и режим ЧС в Ростове-на-Дону

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Стало известно о «тайных переговорах» России и Украины

В июле якобы состоялись «тайные переговоры» между представителями России и Украины, на которых сторонам удалось сблизить позиции «сильнее, чем когда-либо за последнее время». Об этом пишет британский журнал The Economist.

«В июле тайные переговоры между украинскими и российскими переговорщиками достигли значительного прогресса, сблизив стороны сильнее, чем когда-либо за последнее время. Затем Трамп, похоже, потерял терпение из-за проволочек Путина и пригрозил ему «парализующими» санкциями, если он немедленно не прекратит войну», — говорится в тексте.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

© Соцсети

После утренней атаки БПЛА, в результате которой пострадали 13 человек, в Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской.

Раскрыто предстоящее предложение Трампа Путину

© Yuri Gripas/picture alliance/TACC

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером России Владимиром Путиным на Аляске намерен обсудить условия сделки «земля в обмен на мир». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

«Насчет земли — как много и на каких условиях? Насчет мира — насколько он будет прочным и охраняемым?» — сообщил источник издания, комментируя ключевые вопросы сделки.

В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

Европейский союз не намерен смягчать санкции против России в случае перемирия на Украине и вскоре планирует принять новый пакет ограничений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.

«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции», — сказала она.

Стало известно о возможном новом статусе Украины после встречи Путина и Трампа

Россия и США якобы обсуждают будущий статус Украины, который будет похож на «израильскую оккупацию Западного берега». Об этом пишет британская газета The Times.

«Россия и Соединенные Штаты обсудили модель прекращения войны на Украине, которая отражает израильскую оккупацию Западного берега», — говорится в сообщении издания.

На британской военной базе произошел «серьезный ядерный инцидент»

Минобороны Британии сообщило, что на военно-морской базе Клайд произошел «серьезный ядерный инцидент». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

База Клайд расположена на западном побережье Шотландии. Согласно информации источника, инцидент произошел в период с января по апрель. Ему была присвоена высшая категория опасности — «А». Такая категория присваивается в тех случаях, когда инцидент приводит к выбросу радиоактивных веществ, либо если существует большой риск такого выброса.

Tefal подала в суд на Артемия Лебедева

Французский производитель бытовой техники Tefal подал судебный иск к российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, компания требует взыскать с дизайнера два миллиона рублей. Из-за чего фирма подала в суд на российского блогера, в документах не сообщается. Уточняется, что по иску, поданному в апреле, продолжается рассмотрение дела по существу.

Путин допустил новую сделку с Трампом

Президент России Владмир Путин не исключил, что на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом сообщает РБК.

По словам главы государства, достижение договоренностей необходимо, «чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».

Пугачева подала документы на отказ от российского гражданства

Певица Алла Пугачева решила отказаться от российского гражданства и подала соответствующие документы в посольство РФ в Израиле. Об этом сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По его информации, процедура проходила в закрытом режиме и без посторонних лиц. Артистка прибыла в представительство через отдельный вход.

Вице-Мисс Россия погибла в аварии с лосем

© Marcel Thomas/Zuma/TACC

Вице-Мисс Россия 2017 и участника конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась после аварии с лосем. Как сообщает Telegram-канал Baza, жесткое ДТП произошло в июле в Тверской области.

По информации канала, перед машиной, в которой находилась Александрова, выскочило животное. После удара лось пробил стекло и тяжело травмировал девушку. С черепно-мозговой травмой модель доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Врачи пытались стабилизировать ее состояние, однако 12 августа вице-Мисс Россия скончалась.

