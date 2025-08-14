В интервью изданию «Аргументы и факты» психиатр Василий Шуров провел параллель между поведением Владимира Зеленского и действиями Адольфа Гитлера перед его самоубийством.

Днем ранее в интернете распространились кадры с пресс-конференции Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Берлине. На видеозаписи можно увидеть, как украинский политик стоит с полуприкрытыми глазами, у него дергается уголок рта, а на левой щеке заметен синяк необычной формы.

«Это уже полный косплей Гитлера. Мы знаем, как за несколько месяцев до самоубийства выглядел Гитлер. Он был совершенно облезлым, раздавал патроны и трепал за щечки маленьких детей. Зеленский - его полная аналогия. Человек уже много лет на психостимуляторах, но и с ними он выглядит неважно», — заявил Шуров.

Ранее Шуров предположил, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак может поставлять Зеленскому наркотические средстве, чтобы лучше его контролировать.