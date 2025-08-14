Белый дом сообщил, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным

Вылет американского президента Дональда Трампа из Вашингтона на Аляску для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, как сообщил Белый дом, запланирован утром в пятницу по времени Вашингтона.

«Завтра рано утром он покинет Белый дом, - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. - И отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже».

В интервью телеканалу Fox News Левитт, таким образом, уточнила время, когда глава Белого дома отправится на Аляску для личной встречи с Путиным.

Левитт добавила: после двусторонних переговоров лидеров РФ и США запланирован общий обед с участием российской и американской делегаций.

Далее в планах совместная пресс-конференция Путина и Трампа.