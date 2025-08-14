Раскрыто отношение Трампа к санкциям против России

Приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, но есть и другие инструменты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, у Трампа «есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости».

«Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его главный способ положить конец этой войне», — добавила Левитт.

При этом она отметила, что также Трамп может ввести новые санкции и «многие другие меры» против Москвы, но он не хотел бы их применять и пойдет на эти шаги только в том случае, если будет вынужден.