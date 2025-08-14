Раскрыто отношение Трампа к санкциям против России

Американский президент Дональд Трамп не хочет вводить новые санкционные ограничения против России, так как его приоритетом остается решение вопросов дипломатическим путем. Об этом в четверг, 14 августа, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам пресс-секретаря администрации США, главы государства в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен использовать все доступные возможности для мирного урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом.

— У него (Трампа — прим. «ВМ») невероятная интуиция, и он хочет сесть за стол, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какой прогресс можно сделать, чтобы продвинуть процесс к завершению этой жестокой войны и восстановлению мира, — передает слова Ливитт телеканал Fox News.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной. Они также планируется обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.