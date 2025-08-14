Европейские политики, в том числе и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, уже не имеют того влияния, которое они пытаются сейчас продемонстрировать. Такое мнение высказал «Известия» депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

По его словам, показателем этого стало то, что ни Европейский союз, ни Зеленский «вообще не были приглашены» на мирный саммит между президентами России и США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

При этом жители Германии больше не хотят финансировать Киев и не поддерживают военную помощь Вооруженным силам Украины, о чем свидетельствует падение рейтингов канцлера Фридриха Мерца и его партии ХДС, уверен Гуннар Линдеманн.

««АдГ» сейчас стала самой сильной в опросах в Германии. Да, Мерц, конечно, делает себя лидером «украинской коалиции», которая хочет защищать Украину до последнего украинца. Но это необязательно в интересах Европы и также не в интересах граждан Германии», — заявил парламентарий.

Гуннар Линдеманн также отметил, что немцы хотят мира, а вопрос будущего Украины их мало волнует.

Переговоры между лидерами РФ и США пройдут на Аляске 15 августа. Политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, основной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине.

По данным СМИ, накануне Европа провела консультации с американским руководством — президент США и его заместитель Джей Ди Вэнс участвовали в видеоконференции с европейскими лидерами. В саммите приняли участие Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Финляндия, а также руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом позиция Трампа по вопросу приглашения на Аляску Владимира Зеленского не изменилась.