Вылет Трампа на Аляску анонсировали

Белый дом сообщил, что вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован на утро по вашингтонскому времени, 15 августа. Слова ведомства приводит агентство Reuters

«Завтра рано утром он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным», — заявили в Белом доме.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.