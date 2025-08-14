Трамп пришел в ярость из-за поучений Макрона перед встречей с Путиным
Накануне важной встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске лидер США Дональд Трамп оказался в центре дипломатического конфликта с европейскими союзниками. Как стало известно, во время телефонного разговора с лидерами ЕС президент Франции Эммануэль Макрон занял неожиданно жесткую позицию, заявив, что предстоящие переговоры с российским лидером имеют критическую важность. По данным инсайдеров, Трампу «это не понравилось», к тому же американский президент явно не ожидал услышать наставнические нотки от европейского коллеги.
Разговор, в котором также участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и премьер Италии Джорджа Мелони, проходил в напряженной атмосфере. Особое внимание уделялось позиции Владимира Зеленского, который прямо заявил Трампу, что Путину «нельзя доверять».
Путин допустил новую сделку с Трампом
Сам Трамп, выступая перед журналистами, признал, что не может гарантировать успех переговоров, но пообещал «серьезные последствия», если Россия не пойдет на уступки — правда, отказался уточнить, какие именно.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что это будет первый визит Путина на американскую землю с 2015 года. Трамп обозначил две цели встречи: добиться хотя бы временного прекращения огня и «подготовить почву» для возможных трехсторонних переговоров с участием Зеленского.
«Если с первым все пройдет хорошо, мы быстро проведем второй раунд», — заявил американский лидер, не уточняя конкретных сроков.
Однако скептицизм европейских лидеров, особенно Макрона, показал, насколько хрупким остается трансатлантическое единство. В то время как Трамп настаивает на своем праве вести переговоры с Путиным без предварительных условий, европейцы явно опасаются, что Вашингтон может пойти на уступки Москве за их счет.
«Эта телефонная перепалка стала яркой иллюстрацией глубины разногласий, которые могут серьезно осложнить выработку единой позиции Запада по отношению к России», — оценивают западные политологи.