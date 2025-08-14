Британия усилила попытки вмешательства во внутренние дела России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что Великобритания усилила попытки вмешательства во внутреннюю политику РФ. Об этом говорится в публикации комиссии в Telegram-канале.

Глава думской комиссии Василий Пискарев обратил внимание на деятельность созданной в британском парламенте межпартийной группы по России — APPG on Russia and Democracy. Он отмечает, что структура собирается координировать сеть организаций, которые были созданы якобы «демократическими» российскими силами после начала СВО, а также тесно взаимодействовать с прочими «перебежчиками, релокантами и предателями».

«Некоторые из направлений — информационные атаки и пропаганда, подготовка предложений для правительства о введении в отношении России новых санкций и ограничений», — отметил он.

Кроме того, британские парламентарии рассчитывают на помощь экспертов из состава выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций. Пискарев добавил, что комиссия будет учитывать эту информацию в том числе в контексте приближающихся электоральных кампаний 2025-2026 годов.