Раскрыто намерение Трампа после встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается проинформировать председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен о ходе переговоров после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель ЕК Ариана Подеста, пишет РИА Новости.

«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу», — поделилась подробностями спикер.

Подеста указала на то, что, по всей видимости, разговор пройдет в телефонном формате. Она добавила, что в ЕК пристально отслеживают развитие отношений Соединенных Штатов и Российской Федерации, поскольку они оказывают непосредственное влияние на Европу.

Кремль и Белый дом на прошлой неделе сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Уточнялось, что это произойдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры США и России сконцентрируют усилия на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

После объявления о грядущем саммите на Аляске глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не согласится на уступки в вопросе территорий.