Киев может попытаться сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предприняв противоправные действия. Об этом заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям Перуанской коммунистической партии Артуро Аяла.

Переговоры между лидерами РФ и США пройдут на Аляске 15 августа. Политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, основной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине. При этом Киев и его союзники из ЕС опасаются, что судьбу региона решат за их спиной.

«Нельзя исключать возможность того, что украинская сторона предпримет противоправные или действия иного характера, направленные на дестабилизацию объявленной на Аляске встречи Путина и Трампа», - отметил Артуро Аяла.

Он назвал одним из препятствий к мирному разрешению украинского кризиса именно позицию Запада, «который через Европейский союз и его представителей лишь обостряет конфликт, создавая сценарий, способный привести к третьей мировой войне».

Напомним, что сегодня ночью и утром Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке украинских беспилотников. При этом в Ростове-на-Дону удар был нанесен по центру города, там ранены 13 человек, среди которых двое детей.