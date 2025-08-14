Европейские страны стремятся сделать все для срыва встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, Украина и ее союзники из ЕС боятся, что судьбу региона решат за их спиной.

Накануне Европа провела консультации с американским руководством — президент США и его заместитель Джей Ди Вэнс участвовали в видеоконференции с европейскими лидерами. В саммите приняли участие Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Финляндия, а также руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Они убеждали Трампа не договариваться о судьбе Украины без Украины, не идти на территориальные уступки и держаться линии «сначала перемирие, потом переговоры». Трамп соглашался с европейцами и даже заявил, что будет добиваться встречи Путина с Зеленским, однако тревога не покинула политиков из ЕС.

«Но вся проблема в том, что Европа неадекватно оценивает саму себя: ей кажется, что она включает в себя Киев и Харьков, Одессу и Донецк, Крым и Луганск. Все это — часть большой Европы, и никакой Трамп не может отдать России то, что принадлежит европейцам», — отмечает автор публикации.

Для самого американского лидера вопрос принадлежности Украины дискуссионный: хотя публично он не спорит с лидерами ЕС, на самом деле он считает страну «случайно отколовшейся частью России». Из-за этого возникает страх европейских политиков перед личной встречей Трампа и Путина — не исключено, что два президента договорятся о «разделе Украины».

И хоть договориться о разделе Украины лидеры РФ и США в принципе не могут, они способны выработать рамочные условия перемирия, которые хоть и не решат причины украинского кризиса, но способны перевести конфликт из горячей фазы в холодную, пусть и на какое-то время. После этого США могут дистанцироваться от урегулирования, что станет катастрофой не только для Владимира Зеленского, но и для Европы.

На этом фоне политик из ЕС стали предъявлять «сногсшибательные аргументы». Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина находится «на первой линии борьбы с русским империализмом». Вместе с тем он предпочел не упоминать продвижение Запада в виде НАТО на восток в последние десятилетия.

«Понятно, что убедить Трампа подобными доводами невозможно, однако европейцам важно создать атмосферу, убедить всех и вся в своем единстве и общности позиций Европы и США как по украинскому вопросу, так и в целом в отношении России», — подчеркнул автор.

Однако в этот раз больше всего Европа и Киев боятся того, что они больше не могут повлиять на президента США, как и проконтролировать ход переговоров. Станет ли встреча на Аляске рывком в борьбе России за Украину — пока неизвестно, однако «очки» ситуация Москве уже приносит.