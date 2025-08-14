Россия и США якобы обсуждают будущий статус Украины, который будет похож на «израильскую оккупацию Западного берега». Об этом пишет британская газета The Times.

«Россия и Соединенные Штаты обсудили модель прекращения войны на Украине, которая отражает израильскую оккупацию Западного берега», — говорится в сообщении издания.

На практике, пишет Times, это будет означать «военный и экономический контроль» России над Украиной.

Сообщается, что эта идея обсуждалась несколько недель назад в ходе дискуссий между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и «его российскими коллегами».

Как пишет Times, считается, что Уиткофф, которому президент США Дональд Трамп также поручил установить мир на Ближнем Востоке, «поддерживает идею, которая, по мнению американцев, обходит предусмотренные конституцией Украины барьеры для передачи территории без проведения «всеукраинского» референдума».

Путин оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Согласно этой модели, границы Украины не изменились бы точно так же, как границы Западного берега оставались неизменными в течение 58 лет, только под контролем Израиля.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск). Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.