Депутат бундестага от правящей партии ХДС Родерих Кизеветтер полагает, что исключение представителей Европы и Украины из встречи президента РФ Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа означает конец коллективного Запада как объединения Соединенных Штатов, Европейского союза и стран Североатлантического альянса, пишет Washington Post (WP).

Кизеветтер заявил, что исключение Европы и Украины из встречи на Аляске означает конец Запада как совокупного альянса США, ЕС и союзников НАТО, поделились подробностями авторы публикации.

По словам депутата бундестага, конец Запада в "эмоциональном или этическом" смысле беспокоит его больше всего.

Кремль и Белый дом на прошлой неделе сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Уточнялось, что это произойдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры США и России сконцентрируют усилия на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

После объявления о грядущем саммите на Аляске глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не согласится на уступки в вопросе территорий.