В Британии раскрыли, почему Трамп пригласил Путина именно на Аляску

Встреча президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была организована в предельно сжатые сроки и местом ее проведения была выбрана Аляска, так как «там безопаснее всего». Об этом заявила британская журналистка Марта Келнер, перевод слов которой приводит Telegram-канал Пул N3.

Выйдя в эфир, журналистка отметила, что находится в крупнейшем и самом густонаселенном городе Аляски — Анкоридже. Встреча же лидеров двух стран будет организована на военной базе на окраине города.

«Эта встреча была организована очень поздно, очень хаотично, поэтому других вариантов с точки зрения обеспечения безопасности для присутствия этих двух лидеров, было не так много. И именно поэтому она проходит там», - пояснила Марта Келнер.

Переговоры между президентами РФ и США пройдут на Аляске 15 августа. Политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Экс-агент американского федерального агентства Роберт Макдоналд отмечал, что безопасность Путина будут обеспечивать как его охранники, так сотрудники Секретной службы США.