Раскрыты серьезные намерения Трампа на встрече с Путиным

У президента США Дональда Трампа есть серьезные намерения относительно встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Трамп сейчас настроен серьезнее и прямолинейнее, чем когда-либо. Он хочет показать это миру», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник в беседе с изданием.

Путин оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

По словам другого собеседника, если встреча окажется безрезультатной и не последует никаких «жестких последствий», в будущем угрозы Трампа в адрес России «будут звучать еще более пусто».

Ранее Путин заявил, что американский лидер предпринимает энергичные усилия по прекращению конфликта на Украине.