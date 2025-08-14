В Болгарию морем принесло часть ракеты с Украины

Россиянин, находясь на отдыхе на Черноморском побережье в Болгарии, 12 августа обнаружил опасную находку. Об этом он сообщил журналистам.

— Гулял по пляжу, наслаждался видом и вдруг увидел странную трубу, — рассказал отдыхающий.

Позднее из сводок местных СМИ стало известно, что находка — это часть модернизированной ракеты Х-31.

На другом пляже в городе Созополь в тот же день нашли вышедший из строя военный беспилотник. Отдыхающие не стали приближаться к опасному предмету, сразу вызвав экстренные службы.

Полицейские оцепили пляж и ближайший район курортного города. Прибывший на место спецотряд ВМС Болгарии не смог установить модель дрона и определить, есть ли у него боевая часть. По данным властей, дрон и часть ракеты могли быть выброшены на берег по морю со стороны Украины.

Беспилотник уничтожили прямо на месте. Обошлось без пострадавших, сообщает «Петербургский дневник».

За сутки российские системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ 12 августа.

В декабре прошлого года обломок ракеты обнаружили в Якутии. Фрагмент длиной 23 метра и весом 3,5 тонны нашли в поле в Вилюйском районе республики.