Новая волна протестов в Сербии связана со стремлением властей Евросоюза оказать давление на президента США Дональда Трампа перед его переговорами по урегулированию украинского конфликта с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Владимир Оленченко.

Ранее сообщалось, что более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства. Вместе с тем на фоне беспорядков президент Сербии Александр Вучич заявил о завершении президентской карьеры через полтора года и исключил изменение конституции для продления своих полномочий.

Протесты в Сербии уже носят хронический характер. В них были свои приливы и отливы, и сейчас мы наблюдаем очередной всплеск. При этом его основная причина протестов не связана с экономикой. В ЕС вызывает недовольство то, что Сербия занимает сбалансированную позицию в европейских делах, стремится сохранять свой авторитет и поддерживать равноправные двусторонние отношения. Но оппозиционеров, если их так можно назвать, раздражает то, что Сербия не выступает с ограничениями или осуждениями в адрес России. А соответствующие требования к ней выдвигают власти Евросоюза. Они хотят, чтобы Сербия присоединилась к их санкциям. В настоящее время для ЕС это особенно важно, ведь в преддверии встречи США и РФ на высшем уровне все те, кто генерировал и поддерживал украинский кризис, чувствуют себя слабыми. В этой связи они пытаются вызвать массовое недовольство в Европе для того, чтобы попытаться повлиять на Трампа перед саммитом. С другой стороны, они стремятся сплотить политиков, занимающих русофобскую позицию. Вместе с тем в Сербии традиционно сильны пророссийские настроения. Поэтому все то, что генерирует Вучич, который находится у власти в результате законных выборов, — это не его личная точка зрения, а отражение мнения большинства сербского населения. В целом население Сербии учитывает отношения страны с Россией, а ее власти остаются последователями независимой политики. Однако Евросоюз беспокоит то, что твердая и последовательная позиция Сербии может в отношении РФ может распространиться и на соседние страны. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Большую часть протестующих в Сербии составляют студенты и люди свободных профессий, подчеркнул эксперт.

«Это не новый прием, мы его уже наблюдали во время прошлогодних выборов в Грузии. Там действия грузинских властей тоже пытались опротестовать силами студентов и даже школьников. В Сербии сейчас применяют примерно такую же схему. Тем более в школах и институтах сейчас каникулы. Студентов легко вывести на улицы, и они легко реагируют на разного рода призывы в силу своего возраста и темперамента», - отметил эксперт.

Заявление Вучича об отказе от участия в президентских выборах Сербии направлено на то, чтобы охладить протестующих, добавил Оленченко.

«В основном на улицах звучат призывы к проведению перевыборов. Вучич говорит, что они возможны. Получается, что оппозиция теряет возможности продолжать протесты. При этом понятно, что провести выборы в одночасье невозможно. Вместе с тем часть оппозиции настаивает на создании временного правительства. Ясно, что все это приходит и финансируется извне. Так что в данной ситуации Вучичу и его единомышленникам непросто. И сейчас в Сербии наступает переломный момент. Хочется надеяться, что Вучич и его единомышленники получат поддержку населения, проявят твердость и трансформируют протесты во внутриполитический диалог», - отметил специалист.

Минюст Сербии ранее назвал ночные беспорядки в стране ударом по конституционному строю.