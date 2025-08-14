Президент США Дональд Трамп и его финский коллега Александр Стубб установили «неожиданную связь» в вопросе Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) после интервью с лидером Финляндии.

По их информации, Трамп активно прислушивается к своему коллеги из Финляндии в оценке ситуации вокруг Украины. Это стало поводом для формирования «неожиданной связи» между лидерами. Трамп и Стубб регулярно созваниваются и переписываются в нерабочее время.

«Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или [президент Украины] Владимир Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает [сам] Трамп», — заявил Стубб в интервью.

Ранее Александр Стубб заявил, что следующие несколько дней могут стать решающими в урегулировании конфликта на Украине. Говорил он об этом в контексте предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и Дональда Трампа.