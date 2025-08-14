Новая коалиция, старые законы: подведены итоги первых 100 дней правительства Мерца

Через сто дней после формирования нового правительства Германии, в которое вошли ХДС/ХСС и СДПГ, стало очевидно, что многие предвыборные обещания остались невыполненными. Об этом сообщает «Bild на русском».

Канцлер Фридрих Мерц и его партия обещали пересмотреть или отменить ряд законов, принятых при «светофорной» коалиции. Однако, как отмечается, в коалиционном договоре планы оказались гораздо скромнее.

В частности, как напоминает издание, Мерц заявлял о немедленной отмене легализации каннабиса. В коалиционном договоре же речь идет лишь о проведении «открытой оценки» закона осенью 2025 года. Аналогично обстоит дело с «законом об отоплении»: вместо полной отмены правительство лишь рассматривает варианты его реформы, пишут авторы.

Кроме того, подчеркивается, что вопросы самоопределения и абортов также стали неожиданностью для многих избирателей. Перед выборами ХДС/ХСС резко критиковали закон о самоопределении, но теперь согласны лишь на его пересмотр к лету 2026 года. А в тему абортов, которую раньше не хотели трогать, внесли пункт о легализации прерывания беременности на ранних сроках — как рекомендовала комиссия, созданная еще при прошлом правительстве.

Также не сбылось и обещание отменить реформу избирательного права. Теперь в коалиционном договоре говорится о создании комиссии, которая даст рекомендации в 2025 году. Затем «незамедлительно» начнется законодательный процесс. На практике же обсуждение перенесли на время после летних каникул Бундестага, говорится в публикации.