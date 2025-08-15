Вучич обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо

Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников прошедшей в ночь на 14 августа акции протеста в Нови-Саде в попытке сжечь заживо людей, находящихся в офисе правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Об этом он заявил в интервью телеканалу Informer TV.

"Прошлой ночью они (протестующие - прим. ТАСС) хотели сжечь людей заживо. Вы можете себе представить, что они тогда сделали бы с людьми, которые находились внутри. Было бы 300 сгоревших заживо человек! - сказал президент. - Теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело и что они никогда не хотели мира, все это время речь шла только о насилии".

Как сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе массовых беспорядков на митингах по всей стране, задержаны 37 человек. Наиболее серьезные инциденты произошли в Нови-Саде, где были разгромлены помещения СПП в нескольких местах. Министр назвал произошедшее одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы, нападавшие использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику.

Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Сербии

В ночь на 14 августа также произошли нападения на офисы правящей СПП и Социалистической партии в ряде городов, в результате которых пострадали 27 полицейских и более 80 гражданских лиц, главным образом сторонников СПП. По данным МВД, повреждены 5 служебных автомобилей и 22 единицы оборудования. В Нови-Саде примерно 100 человек атаковали бойцов спецподразделения "Кобра".