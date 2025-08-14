Орбан рассказал, какой итог встречи Путина и Трампа позволит завершить СВО

Возможность установления мира на Украине напрямую зависит от достижения соглашения между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем, ... если два лидера смогут заключить сделку ... мир наступит скоро», — подчеркнул Орбан. Его слова передает PragerU.

Премьер-министр уточнил, что речь идет о необходимости глобального соглашения, охватывающего не только конфликт на Украине, но и более широкий спектр международных вопросов. По его словам, только личные договоренности между главами крупнейших держав могут привести к реальному прекращению боевых действий и стабилизации ситуации в регионе.

Раскрыта центральная тема встречи Путина и Трампа

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом назначена на 15 августа на территории Аляски. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, начало переговоров запланировано примерно на 11:30 по местному времени (22:30 по Москве). Сначала главы двух государств проведут личную беседу в формате тет-а-тет при участии переводчиков. В дальнейшем в переговоры подключатся члены делегаций обеих стран.

Накануне встречи Путина и Трампа главы государств и правительств Евросоюза приняли совместное заявление в поддержку Украины. В опубликованном документе подчеркивается, что урегулирование конфликта на территории Украины невозможно без непосредственного участия самой Украины. Как отмечается в заявлении, возможность проведения конструктивных переговоров появляется лишь при условии прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий. В то же время Венгрия выразила несогласие с заявлением и отказалась его подписывать, передает RT.