Владимир Зеленский провёл неделю лихорадочных переговоров с европейскими лидерами в преддверии саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом пишет The New York Times.

«Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах», — отметили в статье.

По словам авторов материала, Зеленский поговорил с почти 30 мировыми лидерами. Советники главы киевского режима проводили встречи в разных форматах с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.

Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявил, что Зеленский не удержится у власти в случае достижения мира.

Нардеп Артём Дмитрук отмечал, что глава киевского режима трусливо ждёт решения судьбы Украины от других стран.