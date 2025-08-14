Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен в преддверии саммита Россия-США призвал Лондон к миру с Москвой и к нормализации дипломатических и торговых отношений с ней.
Об этом он написал в социальной сети X.
Кертен сказал, что «мир с Россией».
«Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — призвал политик.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил важность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп также выразил надежду, что переговоры с российским лидером пройдут хорошо. По его мнению, еще более важной встречей станет трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.
Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.