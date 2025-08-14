Раскрыта центральная тема встречи Путина и Трампа

Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Переговоры между президентами РФ и США пройдут на Аляске 15 августа. По информации СМИ, политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп уже заявил, что у него нет намерения звать на эту встречу Владимира Зеленского.

«Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса», - пояснил сегодня Юрий Ушаков.

По его словам, обсуждение пройдет с учетом переговоров, которые прошли 6 августа в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа. После завершения встречи лидеры России и США подведут ее итоги, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Брюссель и Киев представили влиятельным американским чиновникам свой план по урегулированию украинского конфликта. По мнению авторов проекта, он должен послужить основой для предстоящих переговоров Путина и Трампа.