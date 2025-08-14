Названо время начала встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется в 22:30 мск 15 августа. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, программа встречи уже согласована. Сперва Путин и Трамп проведут разговор тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем состоятся переговоры в составах делегаций в формате «5 на 5», которые продолжатся за рабочим завтраком. Время проведения переговоров будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

Раскрыта центральная тема встречи Путина и Трампа

Напомним, что встреча Путина и Трампа была запланирована после визита Уиткоффа в Москву. Белый дом заявлял, что она пройдет в крупнейшем городе Аляски Анкоридже — на расположенной рядом Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.