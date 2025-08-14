Эксперт раскрыл, как действуют агенты Секретной службы на Аляске

Сотрудники Секретной службы США хорошо подготовлены и в ходе встречи на Аляске российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа будут действовать в привычном им режиме. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» руководитель штаб-квартиры Национальной ассоциации телохранителей России (НАСТ), экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев.

Переговоры между президентами РФ и США пройдут на Аляске 15 августа. По информации СМИ, политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. При этом экс-агент американского федерального агентства Роберт Макдоналд отмечал, что безопасность Путина будут обеспечивать как его охранники, так сотрудники Секретной службы США.

По словам руководителя штаб-квартиры НАСТ Алексея Фонарева, представители Секретной службы США «хорошо подготовлены, но у них немного другая философия».

«Если у нас сотрудник поставлен на пост, то на нем он так и работает. Существует, на мой взгляд, не тактические, а даже психологические моменты, когда ты не можешь выключаться из обстановки. Потому что сотрудник к чему-то присмотрелся, увидел каких-то людей. Он знает, кто к нему пришел, кто ушел. А когда нового человека поставят, то он оказывается не в курсе происходящего», — пояснил он.

При этом у американцев принято меняться на разных постах, так как «все получают одинаковую зарплату».

«И водителями могут, и на пост допуска встать, и в сопровождении охраняемого лица. Поэтому, с моей точки зрения, это серьезные недостатки, но если американцы так работают, значит их это устраивает», — отметил Алексей Фонарев.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов назвал Аляску лучшим местом для встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за ее истории и уровня безопасности.