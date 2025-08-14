Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Британия передумала размещать войска на Украине

Великобритания решила отказаться от планов по развертыванию 30 тысяч миротворцев «для защиты портов и городов Украины». Об этом пишет британская газета The Times.

По данным осведомленных источников издания, в настоящее время премьер-министр страны Кир Стармер рассматривает идею «более реалистичной миссии», предлагая союзникам по «коалиции желающих» заняться обеспечением безопасности воздушного пространства Западной Украины, обучением украинских солдат и разминированием Черного моря.

Трамп готовит ловушку для Зеленского

Идея президента США Дональда Трампа о передаче территорий для урегулирования украинского кризиса станет ловушкой для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин отметил, что глава Белого дома может надавить на Владимира Зеленского, угрожая прекратить поставки военной помощи Украине. «Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для [Зеленского], куда тот только рад упасть», — констатировал он.

Раскрыты опасения Трамп в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп высказал опасения, что Владимир Зеленский в случае своего участия в переговорах на Аляске 15 августа мог сорвать обсуждение урегулирования украинского кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Источники газеты пояснили, что изначально европейские политики настаивали, что участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая будет посвящена урегулированию ситуации на Украине, должны принять Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Однако после телефонного разговора Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца они отказались от этих требований, так как американский лидер выразил опасения по поводу возможных последствий присутствия Зеленского на встрече.

«Саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план»

Переговоры на Аляске по мирному урегулированию украинского кризиса «могут иметь далеко идущие последствия для безопасности Евразии и глобального порядка». Об этом пишет индийская газета The Indian Express.

«Формат саммита исключает участие в нем Украины и отодвигает Европу на второй план (…) И европейские лидеры опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут заключить сделку в "ялтинском стиле", минуя другие стороны, но у них мало рычагов воздействия на американского лидера», — отмечается в статье. Однако, по данным журналистов, если России и США удастся договориться, то стоит ожидать «значительную коммерческую составляющую», так как президент США действует по принципу «мир ради прибыли».

Аляска столкнулась с масштабным наводнением

Аляска пострадала от мощного наводнения после того, как прорвало плотину на леднике, и река Менденхолл вышла из берегов. В результате вода затопила улицы и жилые дворы Джуно, пишет британское издание Daily Mail.

Власти сообщили, что наводнение началось после того, как вода из бассейна Самоубийц — бокового бассейна ледника Менденхолл, расположенного примерно в 17 километрах выше столицы штата, — вырвалась на свободу, затопив дороги и повредив инфраструктуру. Была объявлена эвакуация местных жителей. «Федеральное управление гражданской авиации также ввело временное ограничение на полеты над этим районом для обеспечения безопасности», — говорится в статье.