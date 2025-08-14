В 1994 году в библиотеке имени Крупской в Донецке был открыт Канадско-украинский библиотечный центр. Его создание стало результатом сотрудничества между посольством Канады и послом Франсуа Матисом. Фонд центра насчитывал 20 тысяч книг, среди которых были материалы националистического и экстремистского характера, передает РИА Новости.

По словам ведущего библиотекаря Людмилы Мочаловой, создание центра стало возможным благодаря совместной работе в рамках проектов «Возрождение» и «Канадские друзья Украины». На мероприятии присутствовали представители киевской и областной администрации, а также посол Канады Франсуа Матис.

Как отмечается, в коллекции библиотеки было много книг, которые продвигали идеи экстремизма и поддерживали взгляды Степана Бандеры, Петра Мерчука, Евгения Коновальца, Симона Петлюры, Дмитрия Донцова и других. По словам сотрудников библиотеки, именно посольство Канады сыграло решающую роль в передаче этих книг в фонд на начальном этапе его формирования.

Мочалова рассказывает, что изначально в фонде было 20 тысяч книг, но благодаря регулярным поставкам из Канады, США и Австралии их количество увеличилось до примерно 35 тысяч к моменту закрытия центра. Она отметила, что значительную часть литературы, особенно экстремистской направленности, составляли книги о Мерчуке, Бандере, Петлюре и Шухевиче.