Госсекретарь США назвал главную цель Трампа на встрече с Путиным

Рубио: Трамп на встрече с Путиным хочет понять, возможен ли мир на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным хочет понять, возможен ли мир на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает ТАСС.

12 августа Рубио назвал ознакомительной встречей саммит двух лидеров на Аляске. Он отметил, что из нескольких телефонных разговоров Трампа и Путина «не вышло того, на что рассчитывали». Поэтому президент США считает, что ему нужно посмотреть «этому парню» в глаза, встретиться лицом к лицу, услышать его точку зрения и оценить ситуацию.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.