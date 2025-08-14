Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал начать охоту на НАБУ после скандала с расследованием в отношении его подчиненного бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, пишет Financial Times (FT), ссылаясь на украинских чиновников.

По информации издания, слишком много людей главы киевского режима были втянуты в уголовные расследования. Зеленский пообещал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования, поделились подробностями источники газеты. Некоторые из них рассказали о том, что глава киевского режима был готов пойти и дальше.

После скандала с попыткой Зеленского принять закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств, пострадала его репутация, отмечается в статье. Кроме того, оказался подорван и его имидж борца с коррупцией, поделились своей точкой зрения авторы публикации.