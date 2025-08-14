Россиян предупреждают: названы места, где можно подхватить новый китайский вирус

Лихорадка чикунгунья чаще всего встречается в Африке, Азии и Южной Америке. Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.РФ».

Как отмечается, в текущем году болезнь распространяется на территориях, расположенных в Индийском океане, в Южной Азии, Кении, Сомали и на острове Мадагаскар.

Напомним, что с минувшего месяца в китайской провинции Гуандун выявили свыше 7000 случаев вируса чикунгунья. Основным очагом является город Фошань, в котором проживают около 10 млн человек.

Вирус передается от человека к человеку через укусы комаров, которые становятся заразными через 5–10 дней после укуса инфицированного. В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, но существует вероятность, что вирус может быть завезен из эндемичных регионов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья. Как ожидается, она появится не раньше, чем через два года. Уточнялось, что в институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. Ее разработку ведут сотрудники отдела по работе с вирусами, близкими к вирусу чикунгунья.