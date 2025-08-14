Стало известно о предстоящем предложении Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером России Владимиром Путиным на Аляске намерен обсудить условия сделки «земля в обмен на мир». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

«Насчет земли — как много и на каких условиях? Насчет мира — насколько он будет прочным и охраняемым?» — сообщил источник издания, комментируя ключевые вопросы сделки.

При этом отмечается, что в случае отказа Путина от соглашения о прекращении огня на Украине Трамп готов ввести новые санкции против России, поскольку подобный ответ якобы станет для него «унижением».

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.