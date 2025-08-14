В Британии назвали одну причину, по которой Путин не пойдет на уступки Трампу

Президенту США Дональду Трампу будет крайне сложно убедить российского лидера Владимира Путина изменить позицию по Украине, поскольку ВС РФ прорвали линию фронта в Донбассе и продвигаются вперед. Такую оценку дает The Guardian.

Как пишет газета, для Украины прорыв обороны возле Доброполья оказался «крайне несвоевременным», поскольку все это происходит за несколько дней до встречи Трампа и Путина на Аляске.

«Но Трампу, вероятно, будет сложно убедить Путина изменить свою позицию, если российский лидер увидит, что Киев не в состоянии остановить продвижение. Путин уже считает, что Россия постепенно выигрывает войну на Украине», — говорится в тексте.

12 августа газета New York Times заявила, что российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км.

Также сообщалось, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.