Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва нанес ответный удар по кампании Дональда Трампа, направленной против судебной системы южноамериканской страны. Он заявив, что президент США предстал бы перед судом в Бразилии, если бы там произошли нападения вроде того, что было совершено на Капитолий США 6 января 2021 года.

Дональд Трамп спровоцировал то, что некоторые эксперты называют величайшим в истории дипломатическим разрывом между США и Бразилией, установив 50-процентные пошлины на бразильский импорт и применив санкции к судье верховного суда в попытке помочь своему союзнику по ультраправым, экс-президенту Жаиру Болсонару, избежать тюрьмы за якобы попытку государственного переворота после того, как он проиграл выборы в 2022 году, напоминает The Guardian.

Жаиру Болсонару грозит тюремное заключение сроком на четыре десятилетия, когда верховный суд огласит свой вердикт в ближайшие недели - разбирательство, которое Трамп назвал “охотой на ведьм” и призвал бразильские власти прекратить.

В среду, когда Лула объявил о пакете мер по спасению компаний, пострадавших от тарифов Трампа, президент Бразилии, придерживающийся левых взглядов, предпринял контратаку против попыток США оказать давление на пятерых судей Верховного суда, которые будут решать судьбу Болсонару и семи других предполагаемых сообщников.

“То, что мы делаем, – это то, что происходит только в демократических странах: мы судим кого-либо на основании показаний свидетелей и с полной презумпцией невиновности. Это демократия, возведенная в энную степень… Их судят на основании сделок о признании вины и заявлений, данных людьми, которые принимали участие в попытке государственного переворота”, - заявил Лула на мероприятии в столице Бразилии.

“И я сказал президенту Трампу: если бы то, что произошло в Капитолии, произошло в Бразилии, он бы предстал перед судом и здесь, в Бразилии”, - добавил Лула, отвергнув идею о том, что в суде над Болсонару было что-то “произвольное”.

Лула также отверг критику США в отношении ситуации с правами человека в Бразилии после того, как во вторник Госдепартамент использовал свой ежегодный доклад о правах человека, чтобы обвинить его правительство в подрыве демократических дебатов и “подавлении выступлений сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, а также журналистов и избранных политиков”.

Лула заявил: “На самом деле не было никаких причин вводить пошлины в отношении Бразилии, и мы не потерпим, чтобы нам говорили, что мы не уважаем права человека здесь, в Бразилии". “Каждый раз, когда наши американские друзья решают с кем-то поссориться, они пытаются выставить людей, с которыми они хотят поссориться, демонами”, - добавил Лула, сетуя на то, что 201-летние дипломатические отношения между двумя странами были “выброшены на помойку”.

Лула призвал бразильцев не бояться кампании давления, проводимой Трампом, который избежал обвинений в своей попытке отменить выборы 2020 года после своего избрания в прошлом году. Одним из первых действий Трампа на посту президента было “полное, безоговорочное” президентское помилование примерно 1500 человек, участвовавших в штурме Конгресса 6 января. В Бразилии 141 человек отбывает тюремное заключение за участие в беспорядках правых в Бразилии 8 января 2023 года, которые, как утверждается, были частью заговора Болсонару о государственном перевороте.