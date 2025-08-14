Макрон не стал извиняться за жестокие репрессии французских колонизаторов

Франция признает свою роль в подавлении движений за независимость Камеруна. Глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон направил президенту Камеруна письмо с выводами совместной комиссии по изучению колониального прошлого страны.

© Московский Комсомолец

Париж признал свою роль в десятилетиях жестокого подавления движений за независимость в Камеруне, что стало последним этапом медленного процесса примирения со своим жестоким колониальным прошлым, пишет The Guardian.

В письме президенту Камеруна Полю Бийе от 30 июля Эммануэль Макрон заявил, что “сегодня я должен взять на себя роль и ответственность Франции в этих событиях”.

В письме, которое было обнародовано во вторник, содержались выводы совместной франко-камерунской комиссии, которая расследовала подавление движений за независимость в колониальную эпоху с 1945 по 1971 год.

В нем также были учтены преступления, совершенные союзным Франции правительством Ахмаду Ахиджо в Камеруне после обретения независимости. Бийя занимал пост премьер-министра при Ахиджо с 1975 по 1982 год, пишет The Guardian.

В письме Макрона говорилось: “Историки комиссии четко установили, что в Камеруне имела место война, в ходе которой французские колониальные власти и вооруженные силы применяли различные формы насильственных репрессий в нескольких регионах страны, война, которая продолжалась и после 1960 года, при поддержке Францией действий, предпринятых независимым Камеруном. власти.

Однако Макрон не принес извинений и не упомянул о какой-либо форме возмещения ущерба, подчеркивает The Guardian.

В 1884 году территория сегодняшнего Камеруна стала немецкой колонией. Во время первой мировой войны британские и французские войска захватили ее территорию, которая позже после поражения Германии была разделена между ними Лигой Наций в 1919 году.

В январе комиссия, о создании которой было объявлено на совместной пресс-конференции Макрона и Бийи в Яунде, столице Камеруна, в 2022 году, представила свои выводы в отчете объемом 1035 страниц. Число жертв репрессий, организованных государством, оценивается в десятки тысяч человек, включая убийство лидера националистов Рубена Ум Ньобе.

Камерунский певец Блик Басси, сопредседатель комиссии, сказал:

“Мы находимся только в начале процесса, который потребует нескольких лет... для обнаружения и идентификации тел в массовых захоронениях, а также для решения земельных вопросов, которые сегодня продолжают волновать большое количество камерунцев. Но прежде всего должен быть объявлен национальный траур и должны быть организованы надлежащие похороны нашего соотечественника, погибшего за нацию”. “С французской стороны, крайне важна работа с общественностью, включение этой истории в школьную программу, чтобы она никогда не повторялась, а также для того, чтобы население Франции могло по-настоящему понять и принять историю страны”, – продолжает он.

В течение многих лет Франция отказывалась противостоять призракам своей колониальной империи, простиравшейся от Алжира на севере Африки до Бенина на западе. Но в последнее время новая плеяда историков и активистов, многие из которых родом из бывших колоний, отнесла официальные французские нарративу, в которых едва упоминалось о жестокости колониальных завоеваний в 20-м веке, к разряду изысканного вымысла.

Это совпало с устойчивой волной антифранцузских настроений во франкоязычной Африке, которая частично спровоцировала перевороты против правительств в регионе, считающихся марионетками Парижа, напоминает The Guardian.

Бывший французский лидер Франсуа Олланд признал существование “крайне тревожных, даже трагических эпизодов” во время визита в Яунде в 2015 году. Но Макрон, похоже, больше, чем кто-либо из его предшественников, реагирует на это давление серией стратегических жестов, которые часто критикуются как неполные.

В 2018 году его правительство инициировало реституцию 26 культурных ценностей Бенину, что стало прямым ответом на подготовленный по его заказу новаторский доклад. В докладе, подготовленном в соавторстве французским искусствоведом Бенедиктой Савой и сенегальской писательницей Фелвиной Сарр, утверждается, что эти предметы были не просто музейными экспонатами, но живыми частями культурной памяти, которые принадлежали их родине. В мае этого года в Бенин был возвращен 27-й артефакт, принадлежащий Финляндии.

Из переписки, с которой ознакомилась The Guardian в июле, стало известно, что французское правительство выразило готовность обсудить с Нигером компенсацию за массовое убийство тысяч граждан в ходе миссии "Центральная Африка" (MAC) в 1899 году, одной из самых жестоких колониальных кампаний в Африке. И снова Париж не стал извиняться за свою роль.

Эксперты говорят, что теперь разговор должен перейти от культурной реституции к более прямому обсуждению исторического долга, и надеются, что официальное признание положит начало реальной работе по расчету.