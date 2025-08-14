Перед саммитом Путина и Трампа жители Анкориджа просят не продавать их обратно

В Анкоридже кипит жизнь в преддверии аляскинского саммита Трампа и Путина, но, "пожалуйста, не продавайте нас обратно". Жители самого большого города Штата последнего рубежа разрываются между волнением в связи с громким визитом мировых лидеров и тревогой по поводу того, о чем могут договориться лидеры США и России.

Это будет один из последних хороших летних выходных в Анкоридже, штат Аляска, – пик лова лосося и середина ягодного сезона, – и жители надеются, что пятничный саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не помешает, пишет The Guardian.

“Я с нетерпением жду возможности покататься на своей лодке по воде в проливе Принца Уильяма – таков мой план”, - сказал Энди Модероу, который работает в некоммерческой организации по охране природы в Анкоридже.

Джефф Лэндфилд, владелец новостного сайта Alaska Landmine News, отмечает: “У нас было отличное лето. Мы завершали проекты, ходили на охоту, рыбалку, в кемпинг, катались на четырехколесных велосипедах. Но сезон подходит к концу, так что я видел, как несколько человек говорили: ”Лучше бы им не мешать моим планам".

Анкоридж, крупнейший город на Аляске, расположен севернее Осло и Санкт-Петербурга, рассказывает The Guardian. Его центр с населением чуть менее 300 000 человек расположен на глинистой равнине над заливом Кука, у подножия гор Чугач. Городские кварталы раскинулись на широких улицах между торговыми центрами и березовыми рощицами; в магазинах в центре города продаются изделия ручной работы коренных жителей Аляски и сувениры на тему медведей и лосей.

По словам Колин Хини-Мид, управляющей детским садом в Анкоридже, жители называют остальную часть США “нижними 48 штатами” и считают себя “независимыми”.

“Мы не хотим быть частью того, что там происходит”, - сказала она, обсуждая действия администрации Трампа в других штатах. “Мы не обязаны делать все, что делают они”.

Пятничный саммит не в первый раз станет местом проведения дипломатических мероприятий высокого уровня в Анкоридже, напоминает The Guardian. Председатель КНР Си Цзиньпин останавливался в этом городе в 2017 году, чтобы отведать королевского лосося и крабовый суп на обратном пути со встречи с Трампом во Флориде.

Два года спустя Анкоридж стал местом напряженной встречи между китайскими дипломатами и чиновниками из правительства Байдена, которые публично упрекали друг друга в нарушениях прав человека и системном расизме.

Но на этот раз все выглядит по-другому, констатирует The Guardian. На Аляске Россия - не абстрактный враг, а близкий сосед. Жители Анкориджа разрываются между волнением по поводу громкого визита и тревогой по поводу того, что этот визит может означать.

“Вы чувствуете, что Анкоридж снова появился на карте, и, я думаю, это нравится всем, - говорит Холлис Френч, сенатор штата в отставке, который работал в Комиссии по сохранению нефти и газа Аляски. – Хотя вчера вечером я ужинал с двумя друзьями, и мы все настроены пессимистично и скептически. Знаете, я бы сказал, что мы ожидаем от Трампа чего-то ужасного”.

Заявление Трампа о том, что он собирается встретиться с Путиным “в России”, также вызвало тревогу в регионе, который был частью Российской империи до ее продажи США в 1867 году, пишет The Guardian.

“У жителей Аляски есть сатирический ответ: "Пожалуйста, не продавайте нас обратно", - говорит Хини-Мид.

Модероу, который вырос незадолго до окончания холодной войны, сказал, что убежища от радиоактивных осадков и ядерные учения были одними из его самых ранних воспоминаний, даже если аляскинские политики, такие как кандидат в вице-президенты 2008 года Сара Пэйлин, иногда преувеличивали небольшое расстояние между двумя странами.

“Россия - наш сосед”, - сказал он. “Если вы выросли в этом штате, вы знаете о России и ее близости, хотя Сара Пэйлин несколько преувеличила это в своих дебатах”.

Лэндфилд указал на давние культурные связи между Россией и Аляской, включая программы университетского обмена, и старообрядцев.

Белый дом дал понять, что саммит пройдет на военной базе в северо-восточном Анкоридже, что, по словам Мида, разочаровало местных жителей, поскольку “все, что происходит на базе, не похоже на то, что на самом деле происходит на Аляске”.

Это не помешало жителям Анкориджа предложить другие идеи: 49% респондентов, принявших участие в опросе, проведенном Alaska Landmine, предположили, что два мировых лидера могли бы встретиться “в доме Сары Пэйлин”.

В другом информационном бюллетене Анкориджа, “Памятка об Аляске”, предлагалось, чтобы Трамп и Путин могли совершить восхождение на гору Флэттоп или остановиться в гостинице Skinny Dick's Halfway Inn по дороге в Фэрбенкс.

Акунья Бакстон, автор “Памятки об Аляске”, отмечает, что подобная сатира предлагает жителям Аляски способ справиться с "антиутопическим" и невероятным сценарием, при котором Трамп продаст Аляску России. “В конечном счете, по большому счету, речь идет об Украине, - сказал он о встрече Трампа и Путина. – Но я думаю, что для жителей Аляски это просто возможность немного закатить глаза и пошутить”.